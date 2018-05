Maltempo serre e coltivazioni distrutte. Raccolto perduto e stagioni compromesse per l’agricoltura verbanese.

Raccolto perduto e stagione compromessa per numerose imprese florovivaistiche, nel pieno della fioritura delle acidofile ed altre specie. E’ pesantissimo il bilancio per l’agricoltura verbanese in seguito alla grandinata che ieri sera si è abbattuta su un’ampia fascia del lago Maggiore, proveniente da nordest.

Il tutto si è consumato nel giro di poche decine di minuti. Il cielo che si oscura e un’inversione termica velocissima, con l’aria gelida delle Alpi che piomba su una serata dalle temperature estive, ben superiori ai 20 gradi.

Il risultato? Chicchi grossi come noci, che hanno devastato serre, scoperchiato tetti e sfregiato pesantemente le coltivazioni in pieno campo. L’area colpita corrisponde al fulcro della floricoltura del Verbanese e va dalla città capoluogo, alle colline dell’entroterra fino a Ghiffa e oltre.

I danni sono ingentissimi (si parla di migliaia di euro per ogni impresa) per un computo finale che potrebbe essere davvero molto elevato. Attualmente i tecnici di Coldiretti sono al lavoro per una stima complessiva.