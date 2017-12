Marciapiedi innevati: un cittadino residente in via Nino Bixio lamenta le condizioni disastrose della sua via.

Marciapiedi innevati i dettagli

“Volevo portare a conoscenza della situazione precaria dei marciapiedi di Arona, in quanto non sono stati ripuliti dalla neve/ghiaccio con conseguenze drammatiche i pedoni – segnala un lettore al Giornale di Arona – Da buon cittadino il sottoscritto ha provveduto a spalare il tratto di marciapiede antistante l’abitazione in via Nino Bixio. Invito tutti i cittadini con buon senso ha fare la stessa cosa, visto che l’Amministrazione comunale è assente”.

A chi spetta la pulizia?

Ricordiamo che la rimozione della neve dai marciapiedi spetta esclusivamente alle case che insistono sulla strada. Pertanto ogni cittadino si deve dare da fare per il territorio di propria competenza. Diverso è il discorso per aree “senza padrone”. Quali ad esempio il marciapiede che porta alla stazione o quello nelle vicinanze della ex casa di riposo. In questo caso il gruppo di protezione civile con i volontari e gli operai del comune hanno già provveduto alla pulizia.