Marco Gusmeroli: ha presentato il suo libro e inaugurato lo spazio culturale Fabrica Mundi ad Auzate, frazione di Gozzano.

Marco Gusmeroli: doppio debutto

Doppio appuntamento ad Auzate, frazione di Gozzano, nella giornata di sabato 21 aprile. Inaugurato lo spazio Fabrica Mundi e presentato «Voglio Essere Un Medico Migliore», il nuovo libro dell’aronese Marco Gusmeroli. Proprio per volere di Gusmeroli quello che prima era un luogo dismesso si è ora trasformato in un centro pronto ad accogliere le più diverse iniziative culturali.

La storia di Fabrica Mundi inizia con la presentazione del libro del suo stesso fondatore. Un volume che è un’indagine alla scoperta delle dinamiche relazionali tra medico e paziente. Non solo, il saggio approfondisce il tema della comunicazione intesa come la base di ogni rapporto umano. Proprio per questo si tratta di un libro che può essere letto anche da chi non svolge la professione di medico.

Una nobile causa

I fondi raccolti dalla vendita del libro verranno devoluti a sostegno dell’ospedale in India Nova Drushti (Nuova Vista). Una importante realtà fondata da Marco Gusmeroli e dedicata alla cura delle malattie oculari a agli interventi di cataratta.

