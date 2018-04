Maria Rosa Paracchini si è spenta all’età di 69 anni. Tante le generazioni di studenti che sono cresciute con lei.

Maria Rosa Paracchini

Sono due le generazioni di studenti che porteranno per sempre nel proprio cuore il ricordo di una maestra precisa e attenta. Un’insegnante che non c’è più, ma che ha lasciato il segno in moltissimi varalpombiesi. Maria Rosa Parachini è scomparsa a 69 anni nel giorno di Pasqua, quando le sue condizioni di salute si sono complicate, e ora Varallo Pombia si stringe nel ricordo della maestra delle elementari, esprimendo il proprio cordoglio al marito Renzo Zonta, al figlio Alessandro e a tutti i famigliari.

La «maestra Maria Rosa», come tutti erano abituati a chiamarla in paese, era una varalpombiese doc.

