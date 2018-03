Meina ciclista investito da furgone: è accaduto lunedì nel primo pomeriggio in via per Meina. L’uomo, trasportato al Santissima Trinità, non è grave.

Meina ciclista investito

Non sarebbe in gravi condizioni l’uomo che, a bordo della sua bicicletta, si è scontrano nel pomeriggio di lunedì contro un furgone. L’incidente è avvenuto in via per meina. Il ferito è stato poi trasportato all’ospedale di Borgomanero per le cure del caso.