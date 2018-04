Mercatini aronesi in piazza San Graziano: la proposta arriva dalla Pro loco che, per questo mese, ha annullato quelli degli hobbisti.

Mercatini aronesi in piazza

Niente mercatini degli hobbisti ad aprile. Il mensile appuntamento organizzato dalla Pro loco di Arona sul lungolago cittadino è saltato per preciso volere dell’associazione turistica. Questa non nasconde le proprie perplessità sul proseguire nell’organizzare l’evento anche in futuro: il mercatino potrebbe così sparire. “A causa dei lavori sul lungolago cittadino – spiegano Alberto Tampieri e Camilla Botteselle presidente e vice della Pro Loco – le nostre bancarelle avrebbero provocato un evidente e ulteriore disagio. Sia ai turisti che ai commercianti. Comunque anche quando i lavori saranno finiti, sul nuovo lungolago ci saranno: i dehors dei locali, le bici della pista ciclabile e i pedoni. Ci mancano solo le bancarelle!”.

“Noi pensiamo che la soluzione per il nostro come per tutti i mercatini sia piazza San Graziano. E’ la cornice ideale per un mercato e spostandoci lì otterremmo un doppio risultato: non ingombrare il lungolago e dare vita a una piazza spesso deserta”.

“Il plateatico che paghiamo sul lungolago al demanio è irrisorio, quello di piazza San Graziano che dovremmo pagare al comune è molto più onereso. Noi siamo un’associazione di volontari e ciò che incassiamo da una manifestazione lo reinvestiamo in altre: pagando il prezzo pieno in piazza San Graziano non incasseremmo nulla dai mercatini e dunque ci mancherebbero le finanze per altri eventi. La nostra proposta è quella che il comune possa fare una deroga a noi, così come ad altre associazioni, per un minor costo del plateatico”.