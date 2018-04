Mercato settimanale: nessuno spostamento come inizialmente annunciato.

Marcato settimanale: tutto regolare

Nei giorni scorsi era circolata la voce che il mercato settimanale del martedì sarebbe stato anticipato a lunedì 30 aprile. Questo in virtù della concomitanza con la festa del Primo maggio dedicata ai lavoratori. La notizia è stata infatti ripresa erroneamente anche dal Giornale di Arona attualmente in edicola. E di questo naturalmente ci scusiamo con i lettori. Risulta infatti confermato che i banchi del mercato settimanale saranno presenti regolarmente nella prima metà della giornata di martedì. Nessuna variazione e nessun cambio di programma quindi per gli habitué dei tradizionali banchi. Che saranno presenti come sempre (non si esclude qualche possibile defezione vista la festività) dalle 8 alle 13.30 sul lungolago aronese.

Domenica poi tocca all’antiquariato

Le bancarelle torneranno in città domenica 6 maggio. Ma questa volta si tratterà di quelle del tradizionale mercatino dell’antiquariato. Un appuntamento dedicato agli amanti delle cose antiche, del collezionismo e delle rarità. L’evento è come sempre promosso dall’associazione La nuova idea. Il mercatino dell’antiquariato tornerà poi ad Arona, con cadenza mensile, il 3 giugno, il primo luglio e il agosto. E ancora il 2 settembre. Per conoscere tutte le tappe, e non solo quelle aronesi, basta consultare il sito web dell’associazione La nuova idea.