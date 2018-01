Meteo fine settimana: bel tempo e caldo con temperature sopra le medie stagionali. Prestare la massima attenzione alle intense nebbie serali.

Secondo 3Bmeteo.com il fine settimana in Piemonte: dopo una generale variabilità, da oggi, venerdì 12 gennaio, e per tutto il weekend sarà soleggiato, con valori di temperature comunque sopra le medie del periodo. Con punte massime sopra i 10 gradi e minime sopra lo zero. Possibili, infine, intense nebbie.