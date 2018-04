Meteo novarese: oggi dovrebbe essere una bella giornata di sole e, stando alle previsioni, anche il primo maggio. Però..

Meteo novarese

Oggi sul noverese cieli in prevalenza poco nuvolosi. Per l’intera giornata non sono previste piogge. Massima 22 gradi e minima 12.

Primo maggio

Cieli parzialmente nuvolosi ma senza pioggia nella prima parte della giornata. Le nubi andranno in progressivo aumento nel pomeriggio associate poi in serata a piogge. Massima 20°C e minima 9°C.