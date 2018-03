Meteo Settimana Santa, prime timide previsioni per il weeknd. Ancora tutto da confermare.

Meteo Settimana Santa

“Sarà una settimana Santa all’insegna della variabilità con una prima parte più stabile ed una seconda più movimentata mentre per Pasqua e Pasquetta si potranno assaporare bei momenti primaverili anche se la previsione su quest’ultimo periodo è ancora da confermare”. A dirlo è il meteorologo di 3bmeteo.com Francesco Nucera che aggiunge – “Le correnti fredde che hanno imperversato su mezza Europa nell’ultima settimana si vanno attenuando e al loro posto soffieranno venti più miti dall’Atlantico con aumento delle temperature.

In Piemonte: la settimana inizia col sole ma da giovedì torna la pioggia

La Settimana Santa inizia con tempo stabile e soleggiato su tutta la regione. Fino a mercoledì il sole prevarrà sulle pianure, mentre in montagna ci saranno maggiori annuvolamenti provocati dal transito dei fronti sui settori alpini con qualche local fenomeno. Tra giovedì e sabato le correnti atlantiche si faranno più incisive determinando maggiore instabilità con piogge e rovesci più frequenti in montagna, ma che di tanto in tanto sconfineranno anche in pianura. Il clima sarà gradevole e tipico del periodo, ancora un po’ frizzante al mattino nei valori minimi.

Pasqua e Pasquetta

“Per Pasqua e Pasquetta la previsione mostra un modesto grado di affidabilità vista la distanza temporale ed è ancora da confermare” – proseguono da 3bmeteo. “Ad oggi la Pasqua risulterebbe discreta con una variabilità che interesserà sopratutto i versanti tirrenici con qualche fugace e residuo fenomeno. Per Pasquetta avremo una prevalenza di sole con un possibile peggioramento al Nord Ovest nella seconda parte del giorno.” – concludono da 3bmeteo.com.