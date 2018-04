La manifestazione Natura in festa prevista per domani, domenica 29 aprile, è annullata per pioggia.

Natura in festa annullata per pioggia

“A causa delle avverse previsioni meteorologiche – comunica il comune di Oleggio Castello – in particolare Arpa Piemonte prevede il rischio di forti temporali per domenica pomeriggio, con molto dispiacere da parte degli organizzatori, l’evento “Natura in Festa”, previsto nel Parco del Castello Dal Pozzo ad Oleggio Castello domani 29 Aprile 2018, è cancellato per motivi di sicurezza. Sono invece confermate le visite guidate e il pranzo che terrà dalle ore 12:00 alle ore 14:30 nelle sale del Castello. E’ confermata anche la serata barbeque. Per informazioni relative al pranzo contattare 0322-53713. Per informazioni relative a Natura in Festa contattare 335-7614053”.