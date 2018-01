Navigazione Italiana: dal 1 gennaio le corse nel bacino svizzero sono sospese. Enormi i disagi per i pendolari delle acque.

Navigazione italiana i dettagli

Domenica 31 è quindi salpata l’ultima corsa per Locarno gestita dalla Navigazione Lago Maggiore.

Dal 1 gennaio le corse nel bacino svizzero sono sospese. Era dal 1956 che il servizio era affidato alla Navigazione italiana su acque svizzere. In quell’anno venne infatti stipulata una convenzione Italo-Svizzera che ora non vale più.

I pendolari dovranno così utilizzare il treno o gli autobus mentre i dipendenti andranno infine in disoccupazione fino al ripristino del servizio in data da destinarsi.