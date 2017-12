Neve eccola nel novarese: qualche fiocco sta scendendo nei paesi del novarese, dovrebbe proseguire fino alle 16 per poi tornare a piovere.

Neve eccola!

Nel novarese oggi cieli molto nuvolosi o coperti. Sono previsti 15.3mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 4°C, la minima di 2.4°C, lo zero termico si attesterà a 800 m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Fino alle 16 è prevista neve che poi si trasformerà in pioggia in serata.

Domani dovrebbe tornare il bel tempo.