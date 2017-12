Nuova carta d’identità elettronica in arrivo ad Arona: per il rilascio bisognerà prenotarsi. Il costo del rinnovo è di 22,21 euro.

Nuova carta elettronica i dettagli

Sbarcherà da lunedì in città la nuova carta d’identità elettronica. Anche Arona quindi si allinea alle disposizioni ministeriali. Ogni cittadino dovrà però prenotarsi al numero 0322 231262/267, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, per poterne usufruire. Per il rinnovo occorre presentarsi all’ufficio Anagrafe, muniti del documento scaduto, del tesserino del codice fiscale/tessera sanitaria e di una foto formato tessera, non più vecchia di 6 mesi. Il costo del rinnovo è di 22,21, euro da pagare in contanti. La carta infine verrà recapitata entro 6 giorni lavorativi.