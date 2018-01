Omicidio Tobagi: Antonello De Stefano ha presentato a milano il suo libro dedicato allo scomparsa del noto giornalista.

Omicidio Tobagi raccontato in un libro

“L’omicidio di Walter Tobagi si sarebbe potuto evitare: la verità sta emergendo anche grazie al libro di Antonello De Stefano”. Con queste parole Guido Salvini, giudice milanese, è intervenuto alla presentazione del nuovo libro di De Stefano “Vicolo Tobagi” martedì 16 nella sede milanese dell’Associazione lobarda dei giornalisti.

Avevamo lasciato l’ex assessore aronese in procinto della pubblicazione di Black Market lo scorso anno. Poi cos’è successo? “Ho deciso, nell’ambito del progetto generale di Black Market, di concentrami sull’omicidio Tobagi. La collana poi continuerà con altri 2 libri già in fase di lavorazione su altrettanti importanti casi di cronaca. Aggiungo che un produttore ha trovato molto interessante il soggetto di Tobagi e stiamo anche lavorando al cast di un film che uscirà per il Natale 2018”.

De Stefano, durante la presentazione ha proposto documenti inediti sul caso e portato importanti testimonianze presenti all’interno del suo libro di prossima uscita. L’autore, lo ricordiamo, è fratello di Manfredi De Stefano appartenente al gruppo di fuoco che uccise Tobagi. Manfredi morì in carcere alla vigilia del processo d’appello nel quale intendeva portare una sua testimonianza, come aveva detto ai suoi avvocati.

