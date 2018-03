Ondata di maltempo in arrivo. Aprite gli ombrelli perché ci aspetta una tre-giorni da incubo. Speranze di sole per Pasqua e Pasquetta.

Ondata di maltempo

“Confermato un nuovo deciso peggioramento del tempo per una perturbazione atlantica che colpirà soprattutto Nord e Tirreniche”. Lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara, che spiega: “Rischio fenomeni anche intensi e a carattere di nubifragio, con qualche grandinata, mentre sulle Alpi tornerà a nevicare copiosamente, venerdì oltre 1400-1800m, in calo a 1000-1500m sabato, se non a quote inferiori sulle Alpi occidentali”.

Una tre giorni di pioggia dunque: giovedì, venerdì e sabato.

Al momento c’è incertezza su Pasqua mentre sembrano esserci ottime speranze di sole per Pasquetta.