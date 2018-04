Open day sabato 5 maggio al nido comunale.

Open day: le info

In occasione dell’apertura del Bando delle iscrizioni all’asilo nido per l’anno scolastico 2018/2019, il Comune di Arona per il primo anno organizzerà una giornata di “Open Day”. L’appuntamento per chi fosse interessato è per sabato 5 maggio dalle 14 alle 16. Lo scopo è quindi quello di consentire la visione della struttura e la conoscenza del servizio Nido da parte dei genitori interessati all’iscrizione. Il personale infatti accompagnerà le famiglie raccontando “la vita al nido”. Un modo per conoscere da vicino la realtà scolastica che potrebbe accogliere i piccoli a partire dal prossimo mese di settembre.

Nuovi nati

Ma in programma non c’è solo l’open day. Infatti, a seguire dalle 16 alle 18 avrà luogo l’iniziativa “Nuovi Nati”. Una proposta rivolta alle famiglie del Comune di Arona che hanno avuto una nascita nell’anno 2017. Durante il pomeriggio saranno allestiti spazi gioco per genitore-bambino e laboratori creativi per i bambini

più grandi. Seguirà la consegna di un piccolo dono in ricordo dell’evento da parte del sindaco Alberto Gusmeroli e dell’assessore Marina Grassani. L’iniziativa è realizzata grazie alla collaborazione dell’Amministrazione Comunale con il Centro Perinatale Maia, nell’ambito del progetto Family Like.