Nuovo ospedale a Novara per dare risposte ai bisogni del territorio: manca solo un ok.

Nuovo ospedale

Un altro fondamentale passo avanti per la Città della salute e della scienza di Novara. E rispetto all’ok al finanziamento arrivato dal Governo, il sindaco Alessandro Canelli e l’assessore alla Città della Salute e della Scienza Angelo Sante Bongo hanno manifestato la propria soddisfazione. “Per la nostra realtà – rimarcano il sindaco e l’assessore – si tratta di un segnale più che positivo: rispetto a quanto emerso dalla Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre, finalmente la nostra città è più vicina a quella risposta positiva e a quell’attenzione da parte del Ministero che da tempo si aspettava. Mai come in questo momento storico si vede la luce in fondo al tunnel, una luce non fioca ma forte”.

Il commento

“Il riconoscimento finanziario da parte del Governo – dicono gli amministratori novaresi – è una prova concreta rispetto alla necessità non più procrastinabile del nostro territorio di poter beneficiare di nuove strutture – e ciò è testimoniato dai numeri che caratterizzeranno la realizzazione, con oltre settecento posti letto – per il secondo ospedale del Piemonte. Un ospedale che vanta già numerose eccellenze sia in campo strettamente medico, sia anche nel campo della ricerca scientifica e della didattica universitaria. Una dote quindi che potrebbe essere ulteriormente valorizzata proprio grazie ai nuovi spazi”.