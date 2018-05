Ottimo risultato dell’alberghiero Ravizza di Novara alle finali del Cooking quiz che si sono tenuti nelle Marche dal 9 all’11 maggio.

Il cooking quiz

Ottimo piazzamento dei novaresi al cooking quiz, dopo un road show che ha toccato le principali località italiane coinvolgendo 45 Istituti Alberghieri. Gli studenti finalisti si sono dati appuntamento a Loreto per tre giorni all’insegna della cultura, di eventi formativi e anche di divertimento.

La giornata conclusiva della Finale è iniziata con uno spettacolare SHOW COOKING dello Chef Stellato Errico Recanati che per l’occasione ha stupito studenti e docenti con piatti legati al territorio e alla tradizione marchigiana.

Poi è arrivato il momento più atteso: la gara finale per decretare i Campioni d’Italia degli indirizzi cucina e sala. Sana competizione mixata all’entusiasmo dei ragazzi hanno fatto da cornice ad una mattinata spettacolare. La classe 4^C dell’Istituto Buontalenti di Firenze si è aggiudicata la vittoria per l’indirizzo Sala mentre i campioni per l’indirizzo Cucina sono gli studenti della 4^O dell’Istituto Casagrande – Cesi di Terni. Il 2^ posto per l’indirizzo cucina è andato all’Istituto Artusi di Roma mentre per l’indirizzo Sala al Chino Chini di Borgo San Lorenzo (GR). Medaglia di bronzo per “Sala” all’Alberghiero Olivetti di Monza e all’Istituto Lotti di Massa Marittima (GR) per l’indirizzo “Cucina”. Ottimo piazzamento anche per la scuola novarese Ravizza, che si è fatta valere.