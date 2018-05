Pasticcieri donano un defibrillatore ai volontari dell’Ambulanza del Vergante utilizzando i fondi raccolti durante la Transumanza.

Grazie ai fondi raccolti durante l’ultima sagra della Transumanza i rappresentanti dell’associazione pasticcieri del Novarese hanno donato all’Ambulanza del Vergante un nuovo defibrillatore semi automatico. Lo strumento salvavita va ad incrementare il numero di apparecchi utilizzati dai volontari per agire nel corso delle emergenze.

Una collaborazione che esiste ormai da molto tempo

Quella tra l’Ambulanza del Vergante e l’associazione Pasticcieri del Novarese è una collaborazione che prosegue ormai da diverso tempo. Infatti il presidente dei Pasticcieri, Claudio Sandrini, è anche consigliere del direttivo dell’Ambulanza del Vergante. E’ stato proprio lui a consegnare personalmente il defibrillatore, che ora sarà utilizzato nelle attività di assistenza sanitaria. Le due associazioni collaborano da tempo, sia per la Transumanza che per la festa estiva dell’Ambulanza del Vergante. “Durante l’evento scorso – dicono dal gruppo – i Pasticcieri Novaresi hanno offerto i dolci, e i fondi raccolti sono stati tutti destinati alla nostra associazione. Un ringraziamento particolare per la possibilità che ci è stata concessa va rivolto all’Amministrazione comunale di Nebbiuno guidata dal Sindaco Elis Piaterra sempre molto vicina alla nostra associazione”.

La soddisfazione del presidente Giaime

L’Ambulanza del Vergante può contare su 4 mezzi di soccorso dotati di defibrillatore e sul supporto di oltre 100 volontari. “Ringrazio di cuore l’Associazione Pasticcieri Novaresi – dice il presidente Daniele Giaime – con tutti i suoi soci, il loro direttivo e in particolare il presidente Sandrini Claudio. Che è anche nostro prezioso consigliere del direttivo, per la donazione preziosa di un nuovo defibrillatore. Per noi è indispensabile per essere ancora più pronti nelle assistenze sanitarie agli eventi. Li ringrazio anche per la collaborazione preziosa in tutti gli eventi che ci riguardano. In particolare la nostra Festa Estiva che ogni anno organizziamo l’ultimo fine settimana di luglio, e anche quest’anno ci sarà e il sodalizio prosegue sempre più forte, e i pasticceri offriranno i loro dolci veri capolavori di pasticcieria. Credo che solo collaborando tra associazioni si possa crescere e fare cose più grandi”.