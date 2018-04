Pendolari in protesta: è organizzata per mercoledì 11 alle 18 alla stazione di Porta Garibaldi una conferenza stampa indetta dai pendolari di Piemonte e Lombardia.

“I disservizi degli ultimi mesi sono sotto gli occhi di tutti. Con la sciagura del 25 gennaio la situazione è colata a picco e all’orizzonte non si avverte neanche il minimo segnale di inversione di tendenza”. Così la referente per i pendolari della Domodossola Arona Milano Lisa Tamaro.

“La pazienza l’abbiamo persa da tanto, ora abbiamo esaurito anche il tempo. Diamo voce al nostro disagio. Ci sono cose da dire e le diremo, forte e chiaro. Per questo motivo i Comitati S6, Busto Nord, Pendolari Gallarate Milano, Viaggiatori Trenord Nodo Saronno e i Viaggiatori della -Arona-Milano hanno indetto una conferenza stampa per mercoledì 11 aprile alle 18.00 alla stazione di Porta Garibaldi. Chiediamo a tutti i viaggiatori una forte e sentita partecipazione proprio per dare una grande risonanza, fuori dai social, a una situazione che ormai è diventata intollerabile. Vi aspettiamo numerosi e vi chiediamo di indossare una maglietta bianca, il resto vi verrà dato al momento”.