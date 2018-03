Piemonte seconda regione scelta dagli appassionati di montagna. Lo dichiara l’assessore alla cultura e al turismo della Regione Piemonte, Antonella Parigi.

Piemonte seconda regione al top per le nevi

“Il dato emerso oggi da un’indagine di Federalberghi sulle vacanze in montagna – che vede il Piemonte come seconda destinazione, dopo il Trentino-Alto Adige, per i turisti italiani. – conferma quanto gli investimenti e il lavoro fatto in questi anni per rafforzare e valorizzare il nostro sistema neve stia producendo importanti risultati e stia affermando il nostro territorio come assolutamente competitivo. Per questo l’impegno di questa Giunta proseguirà. Questo a fianco degli enti e degli imprenditori che, come noi, credono che la montagna possa costituire per il Piemonte non solo un traino per il turismo, ma anche una leva di crescita e sviluppo”.

Lo dichiara l’assessore alla cultura e al turismo della Regione Piemonte, Antonella Parigi. Commentando i dati sul turismo sulla neve per il trimestre gennaio-marzo 2018, resi noti oggi da Federalberghi.