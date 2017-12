Il comando novarese dei vigili del fuoco collabora con l’Amministrazione aronese per la discesa della Befana alla Rocca borromea.

Per l’epifania arrivano i Vigili del fuoco

Il comando provinciale di Novara sta collaborando con l’Amministrazione aronese per l’iniziativa alla rocca borromea dell’Epifania. La tradizionale discesa della Befana sarà quindi messa in atto grazie alle squadre speleo alpino fluviali (Saf) dei vigili del fuoco. Nei giorni prima di Natale infatti le squadre del comando hanno effettuato alcune prove per la perfetta riuscita della manifestazione aronese. Hanno fatto delle prove di discesa utilizzando le tecniche del soccorso in condizioni speleo alpino e fluviali. I vigili del fuoco hanno utilizzato corde e argani per le prove.

Tutta la cittadinanza è invitata alla Rocca borromea per la manifestazione!