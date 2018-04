Poste Italiane assume nel novarese e in altre località porta lettere a tempo determinato. La nuova selezione è stata aperta e c’è tempo fino al 15 aprile 2018 per presentare la propria candidatura.

Poste Italiane assume portalettere

Si tratta di assunzioni portalettere, tutte con contratto di assunzione a tempo determinato. I requisiti per candidarsi sono i seguenti: Diploma di scuola media superiore con votazione minima 70/100 o diploma di laurea, anche triennale, con votazione minima 102/110; attenzione, non saranno prese in considerazione candidature prive del voto del titolo di studio. Richiesta la Patente di guida in corso di validità per la guida del motorinoaziendale; idoneità generica al lavoro che, in caso di assunzione, dovrà essere documentata dal certificato medico rilasciato dalla USL/ASL di appartenenza o dal proprio medico curante (con indicazione sullo stesso certificato del numero di registrazione del medico presso la propria USL/ASL di appartenenza).

Inviare curriculum

Per presentare domanda occorre inviare il curriculum su questo sito.

Per rimanere informati su tutte le novità si puo’ consultare il sito di “Poste Italiane lavora con noi“