Preziosa pala spostata per un importante evento dedicato all’artista.

Preziosa pala in mostra

Abitualmente è collocato nella collegiata di Santa Maria ad Arona. Dal 23 marzo il Polittico di Gaudenzio Ferrari è invece una delle opere esposte per la mostra «Il Rinascimento di Gaudenzio Ferrari» presso la Pinacoteca di Varallo Sesia. L’esposizione racconta i capitoli della vita dell’artista mettendoli in relazione con i luoghi in cui si svolge. A Varallo, dove si trova al momento il Polittico, c’è la sezione dedicata alla prima fase della carriera dell’artista. Una seconda tappa, in cui si racconta la maturità di Ferrari, è prevista a Vercelli. Infine a Novara l’ultimo periodo. La mostra, curata da Giovanni Agosti e Jacopo Stoppa, sarà aperta fino al 1 luglio a Novara e Vercelli e fino al 16 settembre a Varallo.

Una scelta non condivisa da tutti

Perché il Polittico faccia ritorno ad Arona bisognerà quindi aspettare qualche mese. Con buona pace di quanti avevano espresso contrarietà per questo spostamento. Al momento al suo posto in Collegiata è stata collocata una tela del Nuvolone in cui è raffigurata l’Assunta.