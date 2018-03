Primavera non decolla: ancora freddo e neve a bassa quota. Questo clima instabile ci seguirà fino a Pasqua e Pasquetta.

Primavera non decolla

“L’ennesimo vortice ciclonico ha colpito nelle ultime ore l’Italia centro-meridionale portando maltempo con pioggia, vento e neve.” – spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara.

“Le temperature saranno infatti in generale calo non solo al Nord ma anche al Centrosud, dove si perderanno fino a 8-10°C in particolare sui versanti adriatici. I valori termici si porteranno ampiamente sotto le medie del periodo, su valori più invernali che primaverili.

“Il trend instabile e a tratti freddo proseguirà con tutta probabilità almeno sino ai primi di Aprile, Pasqua compresa”.