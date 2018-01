Primo semestre 2017: è di oltre 600 milioni di euro la spesa dei piemontesi per il settore gioco. Spopolano, ovviamente, le slot machines.

Primo semestre 2017: le Slot spopolano

E’ di oltre 600 milioni di euro la spesa dei piemontesi per il settore gioco nel primo semestre del 2017. Questo dato risulta ad Agipronews su una elaborazione di quelli diffusi dai Monopoli di Stato. Oltre la metà del totale è riferibile a slot e Vlt, con 385,5 milioni, la seconda voce è il Lotto con oltre 77 milioni. Seguono lotterie e gratta e vinci con circa 74,2 milioni.

Per SuperEnalotto e altri concorsi numerici, spiega Agipronews, la spesa in Piemonte è stata di oltre 25,6 milioni, mentre alle scommesse sportive nelle agenzie il totale speso in sei mesi supera di poco i 16 milioni. Segue per cifre spese il bingo con 12,3 milioni, sulle scommesse virtuali il dato è di oltre 5,7 milioni, mentre l’ippica chiude a circa 3,6 milioni di euro.