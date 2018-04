Prorogate esenzioni per reddito dai ticket sanitari in Regione Piemonte. La validità è stata portata al 31 marzo del 2019.

Prorogate esenzioni, i dettagli

La validità delle attestazioni di esenzione per reddito dal pagamento dei ticket sanitari già rilasciate dalle Asl è stata prorogata dalla Regione Piemonte al 31 marzo 2019.

Come per gli anni passati, l’assessorato regionale alla Sanità ricorda che il cittadino le cui condizioni di reddito non determinano più il diritto all’esenzione dal ticket deve comunicare la modifica alla propria Asl. Questo per non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge.

A questo link quindi le categorie che usufruiscono dell’esenzione.

http://www.regione.piemonte.it/pinforma/sanita/1933-prorogate-le-esenzioni-per-reddito-dai-ticket-sanitari.html