Protezione civile lancia il suo appello per ottenere forze fresche.

Protezione civile cerca personale

Il gruppo di Protezione civile Ticino 94 di Castelletto Ticino ha lanciato in questi giorni l’appello per cercare nuovi volontari da inserire nella squadra. Il gruppo castellettese è iscritto al registro delle associazioni di volontariato nazionali. Appartiene inoltre al coordinamento territoriale di Novara. Partecipa infatti alle esercitazioni, ai corsi e alla gestione delle emergenze in ambito locale, territoriale, regionale e nazionale. I volontari candidati non dovranno obbligatoriamente essere di Castelletto e l’associazione lancia in particolare un appello alle donne, che in questo momento sono poche rispetto al totale degli iscritti. Chi fosse interessato a partecipare alle attività del gruppo può chiamare il presidente dell’associazione al numero di telefono 328.1991111.

Un gruppo attivo in scenari diversi

Il gruppo Ticino 94 è composto da operatori esperti e volontari formati per intervenire nelle situazioni più complesse. Infatti l’associazione ha partecipato con i suoi membri agli interventi in molti eventi calamitosi avvenuti sul territorio. A partire dal terremoto in Abruzzo per poi passare a quello in Emilia Romagna, fino al recente sisma in centro Italia. I volontari hanno partecipato infatti alle operazioni in supporto alle popolazioni colpite dal sisma, portando aiuti e conforto.