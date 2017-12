Pulizia tetto alla rotonda fra via Matteotti, via Roma e corso Liberazione: i vigili del fuoco hanno provveduto a rimuovere la neve dal tetto di un edificio.

Pulizia tetto i dettagli

Si è reso necessario quindi l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco poco fa ad Arona. La neve accumulata sul tetto di un edificio all’angolo fra via Matteotti, via Roma e corso Liberazione presentava un cumulo pericoloso per i pedoni. L’allarme per potenziali crolli improvvisi ha fatto sì che pompieri e polizia stradale intervenissero quindi con una pulizia grazie all’ausilio di un cestello elevatore.