Questa sera potrebbe accadere un fenomeno raro: un piccolo vortice ciclonico dal Nord Africa raggiungerà l’Italia e potrebbe piovere rosso.

Questa sera pioggia rossa

Secondo gli esperti oggi potrebbe piovere rosso. Da noi in piemonte solo in serata e nottata. Le piogge, secondo ilmeteo.it, non risulteranno particolarmente forti, ma generalmente di debole entità, e a volte si alterneranno a pause asciutte e soleggiate. Avranno quindi la caratteristica di essere rossicce per la presenza di sabbia in arrivo dal deserto.