Raccolta rifiuti ecco i dati

Approvati dalla Giunta regionale i dati sulla produzione dei rifiuti urbani e di raccolta differenziata relativi al 2016.

Secondo quanto previsto dalla normativa nazionale i dati sono fondamentali al fine di monitorare gli obiettivi di raccolta differenziata.

I dati raccolti sono dettagliati per ogni singolo comune e aggregati per ognuno dei 21 Consorzi oggi operativi in Piemonte. L’ultimo dato regionale fotografa una raccolta differenziata al 55,2% e una produzione totale di rifiuti pari a 458,5 kg/anno per abitante. Infine 205,3 kg/anno per abitante di rifiuti indifferenziati destinati al recupero energetico e, in minima parte, allo smaltimento.

La delibera conferma inoltre l’obiettivo minimo del 65% di raccolta differenziata per ogni singolo comune al fine di evitare le sanzioni previste.

Novarese virtuoso

La lettura aggregata dei dati presenta una situazione in gran parte similare a quella del 2015. Il novarese la fa da capofila virtuoso in termine di raggiungimento degli obiettivi per il 2020 di raccolta differenziata (limite fissato al 65%), di produzione totale di rifiuti espressa in kg-anno per abitante (limite fissato al 455 kg/anno/ab.), e di rifiuti indirizzati allo smaltimento e al recupero. La situazione risulta diversa per quanto riguarda il bacino della città di Torino e l’alessandrino, con percentuali di raccolta differenziata e di produzione di rifiuti per abitante ancora lontane dai limiti previsti.