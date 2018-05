Raccolti diecimila euro grazie alle offerte per le azalee e le camelie offerte dai floricoltori della zona.

Raccolti diecimila euro durante la campagna dell’Ambulanza del Vergante

I volontari dell’Ambulanza del Vergante hanno reso noti nei giorni scorsi i risultati della raccolta fondi avviata grazie alla collaborazione con i floricoltori del territorio. Nei fine settimana del 14 e 15 aprile e del 21 e 22 aprile infatti, i soci del gruppo erano presenti con un banchetto in molti punti della zona. Per tutto il giorno hanno donato a offerta libera azalee, camelie e rododendri provenienti dai floricoltori del Vergante. I fondi raccolti, ben 10.132,85 euro, verranno utilizzati ora per l’acquisto di divise e attrezzature sanitarie.

Un’occasione per parlare anche della campagna del 5 per mille

Durante la raccolta fondi i volontari hanno distribuito a tutti anche il volantino per la raccolta fondi legata al 5 per mille. Donare è semplice: basta infatti inserire il codice fiscale 90004090032 nella propria dichiarazione dei redditi per far arrivare all’associazione un aiuto importante. All’iniziativa della raccolta fondi attraverso i fiori hanno partecipato circa 40 volontari, ai quali vanno ad aggiungersi 15 persone esterne che hanno dato il proprio contributo.

La soddisfazione del presidente Giaime

Grande soddisfazione per l’esito dell’iniziativa è stata espressa dal presidente dell’Ambulanza del Vergante Daniele Giaime. “La raccolta fondi un fiore per l’Ambulanza – dice – è un evento che coinvolge tutti, è un momento non solo di raccolta di fondi ma di incontro con la popolazione. La nostra associazione ha bisogno di fondi per proseguire. I tanti servizi che facciamo sono spesso costosi, e i rimborsi delle convenzioni, non coprono le spese. E per fare investimenti in mezzi e attrezzature o raccogliamo altri fondi, come in questo fine settimana o non riusciamo a proseguire l’attività. Molti volontari questo lo sanno e partecipano, non è cosi per tutti, ma pian piano coinvolgeremo altre persone. E’ momento per spiegare cosa facciamo e che non ci occupiamo solo di soccorso ma anche di trasporti sanitari programmati e di trasporti sociali con le autovetture. E da poco anche di soccorso

sull’acqua con il gommone. Grazie di cuore ai Floricoltori che ci donano le piante, il prodotto del loro lavoro e della loro fatica. E grazie ai cittadini generosi e attenti e a tutti i Volontari che si sono impegnati, e ai tre dei nostri quattro nostri dipendenti ci hanno aiutato, un grazie di cuore e pieno di orgoglio e soddisfazione. Ringrazio i tanti Consiglieri del nostro direttivo che si sono impegnati nella raccolta. Questo risultato, vista la crisi economica, vale ancora di più e visti anche i punti di raccolta che si sono ridotti per varie ragioni organizzative, è ancora di più un successo”.