Raduno Aib Piemonte da domani ad Arona. Il corpo volontari conta nella nostra regione 5000 iscritti.

Raduno Aib

I Volontari Antincendi boschivi di tutto il Piemonte approdano ad Arona sabato 5 e domenica 6 maggio per due giorni di workshop, celebrazioni, cortei da vivere in compagnia. Oltre ad Arona saranno impegnati anche i comuni di Oleggio Castello e Paruzzaro, quest’ultimo accoglierà i partecipanti al raduno per il pernottamento.

Nell’organizzazione dell’evento sono coinvolti oltre 80 volontari delle squadre novaresi: per il 10° raduno è previsto l’arrivo di squadre provenienti dalle 8 province piemontesi.

Per tutto il weekend Largo Alpini, ad Arona, ospiterà il Villaggio AIB con l’esposizione di mezzi e attrezzature e alcuni volontari mostreranno cosa vuol dire combattere periodicamente con il fuoco.

Il clou dell’evento è domenica 6 maggio alle 11 ad Arona. Dopo i saluti del Presidente della Regione Piemonte e delle autorità, inizierà la sfilata del Corpo Volontari Antincendi Boschivi

Il Corpo Volontari AIB Piemonte conta oltre 5000 iscritti, di cui oltre 3000 operativi.