Raduno regionale Aib

Presentato in conferenza stampa, venerdì 6 aprile nell’aula magna del comune di Arona, il programma e le attività del X raduno regionale Aib, una due giorni ricca di appuntamenti, in calendario per i prossimi 5 e 6 maggio. L’arrivo dei primi volontari è atteso per sabato 5 maggio. Saranno organizzate essenzialmente attività di presenza sul territorio e l’esposizione dei mezzi della colonna mobile. Mentre la giornata clou sarà domenica 6 maggio con l’assembramento dei volontari delle squadre provenienti da tutto il Piemonte. Questi procederanno in sfilata sul lungolago e lungo le vie del centro e ai quali verrà quindi dedicata una Santa messa nella chiesa di San Graziano.

Presenti alla conferenza, oltre al sindaco Alberto Gusmeroli e all’assessore Claudio Peverelli, l’ispettore generale Aib Sergio Pirone. Alcuni rappresentanti del direttivo regionale tra cui il vice ispettore Giuseppe Capra e l’ispettore regionale Alfonso Curella.