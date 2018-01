Ricerca Petrolio: “La Shell non ci provi neanche”. Decisa chiusura dell’amministrazione comunale di Lozzolo.

Ricerca Petrolio: “La Shell non ci provi neanche”

La Shell nel contesto delle azioni in vista dell’avvio delle prospezioni esplorative nell’area della concessione petrolifera “Cascina Alberto” ha chiesto di incontrare l’amministrazione comunale di Lozzolo ma il sindaco Roberto Sella non è molto d’accordo e alla stampa ha dichiarato:. «La nostra posizione è molto chiara. Noi non abbiamo mai espresso la volontà di proporre suggerimenti o osservazioni. Semplicemente quell’opera non va fatta per la tutela del nostro territorio».

Forse l’incontro ci sarà lo stesso e forse, legalmente parlando, se il Ministero non avrà obiezioni, nessuno potrà impedire le prospezioni (che non coinvolgono trivelle). Ma certamente, dopo Carpignano e dopo il rifiuto del sindaco di Arona, si apre un altro fronte del NO.

SULL’ARGOMENTO LEGGI ANCHE:

http://notiziaoggivercelli.it/attualita/ricerca-petrolio-shell-no-grazie-della-lega/