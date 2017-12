Retromarcia dell’amministrazione: dopo le proteste della cittadinanza arriva il ripristino viabilità in via Gramsci già da oggi.

Retromarcia dell’amministrazione in via Gramsci: torna il doppio senso

Erano stati in molti a storcere il naso a Castelletto Ticino, quando in via Gramsci era stato introdotto il senso unico di marcia. La sperimentazione ora si è conclusa con un ripristino viabilità alla situazione precedente.

L’annnuncio dell’amministrazione

“Dopo il periodo di sperimentazione della nuova viabilità – recita l’avviso – in seguito ai monitoraggi effettuati, alle richieste pervenute dai cittadini e a un confronto con i commercianti del centro l’amministrazione comunale ha deciso di riportare la viabilità in via Gramsci alla situazione precedente. Le opere di ripristino non comporteranno infine disagi alla circolazione”.

Numerose erano state le proteste

Il senso unico in via Gramsci infatti aveva sollevato una non trascurabile serie di critiche e lamentele. Soprattutto sui social, dove la cittadinanza ha ampiamente espresso la propria contrarietà al senso unico di marcia su via Gramsci. Ora che la sperimentazione è terminata la situazione è quindi tornata allo stato precedente.