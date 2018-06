Roberto Zanda promette che tornerà a correre. L’uomo ha perso i piedi e le mani durante una corsa estrema. Ora ha delle protesi impiantate a Torino.

Roberto Zanda non molla

Dopo un periodo di convalescenza a Torino, Roberto Zanda è pronto a tornare nella sua Sardegna. L’uomo quattro mesi fa, ha perso i piedi e una mano gareggiando alla Yukon Arctic in Canada. Adesso, con un recupero record, è già in piedi. Gli sono state impiantate infatti due protesi al Cto di Torino fornite dall’officina Ortopedica Maria Adelaide. Nonché una mano bionica.

Zanda promette che presto si rimetterà in pista.