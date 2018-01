Rubate tre piantine da un’aiula comunale. Si trovano in commercio a circa 2 euro. Gusmeroli: “E’ avvilente, dov’è finito il senso civico?”

Rubate tre piantine i dettagli

Un furto dell’ammontare di circa 6 euro totali. Sono infatti state rubate tre piantine da un’aiula comunale. Con cura, senza rovinare quelle e le sltre (lo si vede dal perfetto buco nella terra) sono state rimosse e presumibilmente portate a casa.

Il sindaco

“E’ avvilente. Molti commenteranno che ci vogliono le telecamere, sanzioni, più vigili, ronde. In realtà basterebbe del senso civico, basterebbe ricominciare ad insegnare in ogni luogo, in ogni ambito di attività ad amare la nostra terra.

Voler bene al nostro paese e soprattutto pensare che anche un vaso da fiori in una piccola percentuale è di noi tutti. Ricominciamo a parlare nelle scuole di senso civico e coscienza civile. Impegniamoci tutti viceversa possiamo solo dire che è avvilente!”.