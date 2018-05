Safari nel Novarese? Sembrerebbe proprio di sì, almeno stando alle condizioni di rotatorie e bordi di strade comunali e provinciali infestati dall’erba alta.

Safari nel novarese… benvenuti

Ogni anno, in primavera, ci risiamo. L’erba ai bordi delle nostre strade cresce, troppo, creando non pochi disagi agli automobilisti, ai ciclisti e ai pedoni. Ma soprattutto non viene tagliata: le Province e le Amministrazioni comunali spesso arrivano a tamponare in ritardo, dopo molte segnalazioni.

Rotatorie e bordo strada “infestati”

Tantissime quelle che abbiamo avuto modo di leggere nelle ultime settimane. Passeggiare lungo i marciapiedi infestati dalle erbacce o semplicemente portare i bambini al parco in molti casi è diventato un problema (un analogo capitolo a parte è rappresentato, infatti, anche dalle mamme con bambini che spesso si trovano i parchetti impraticabili a causa dell’erba alta).

Ma sono rotatorie e incroci in cui l’erba alta finisce per impedire la visuale agli automobilisti, il problema più evidente: a rischio la sicurezza alla guida.

Safari nel novarese: mandateci le vostre foto

Cari lettori, abbiamo deciso di raccogliere tutte le vostre segnalazioni e racchiuderle in un servizio dedicato. Inviate foto, video e commenti all’indirizzo tramite messaggio privato nella nostra pagina Facebook. Oppure agli indirizzi mail info@novaraoggi.it e redazione@giornalediarona.it.

(Immagine principale del parco giochi di corso Vercelli a Novara, presa dalla pagina facebook Novara Needs Heroes).