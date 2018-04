Sancarlone boom: sono molte le agevolazioni per chi volesse ammirare il complesso e altre bellezze della zona.

Sancarlone boom: un fascino che non tramonta

“La stagione è iniziata bene”. A parlare è Antonio Cabboi responsabile del complesso del Sancarlone. Dopo un marzo in linea con lo scorso anno, a Pasqua c’è stato il boom con più di 2000 presenze. Un successo data la stagione incerta con la primavera che tarda a partire. “In questi mesi poi abbiamo stipulato delle convenzioni per lanciare il più possibile il sito compresa quella con le ferrovie svizzere”. Per cui presentando il biglietto del treno si ha diritto allo sconto del 30%. Sottoscritte convenzioni anche con il Consorzio dei Campeggi del Lago Maggiore oltre che con i Borromeo relativamente al castello di Angera e alla Villa Pallavicino. Anche in questo caso presentando alla cassa della statua i relativi biglietti si ha diritto allo sconto del 30%. Inoltre dopo un anno è tornato il trenino il cui biglietto dà diritto allo sconto del 50% per la visita al complesso (3 euro invece di 6)».

Aperto fino a ottobre

Il complesso di San Carlo resterà aperto tutti i giorni fino al 15 ottobre, 9-12.30 e 14-18.15. Nei festivi e la domenica l’orario è continuato. Inoltre dallo scorso anno gli aronesi hanno diritto all’ingresso gratuito. Nella stagione sono previsti anche spettacoli musicali ed eventi di vario tipo.