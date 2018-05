Sancarlone superstar: complici anche le visite guidate e le promozioni abbinate.

Sancarlone superstar: continuano le visite

Hanno riscosso molto successo le due visite guidate al complesso di San Carlo, una mattutina e l’altra pomeridiana che, proposte da Pronto Visite & Cultura si sono svolte domenica 6 maggio. Complice la bella giornata di sole i gruppi, accompagnati dalla guida Linda Manni, hanno potuto visitare il parco della statua e, dopo essersi goduti il panorama del lago che si ammira dal piedistallo, salire anche all’interno del colosso.

Bilancio

Ma come sta andando la stagione appena iniziata. A spiegarlo è il responsabile del complesso Antonio Cabboi. “Nel solo mese di aprile abbiamo staccato ben 9000 biglietti di ingresso. Un successo dovuto anche all’ottima attività di promozione del sito che la Veneranda Biblioteca Ambrosiana sta facendo. Non mancano infatti sconti e convenzioni con altri enti e realtà del territorio. Boom di presenze anche nel week end lungo del primo maggio in cui, in soli tre giorni, grazie al bel tempo, abbiamo registrato 3200 presenze, per la massima parte italiani”.

Le info circa le promozioni e le agevolazioni sono reperibili sul sito www. statuasancarlo.it. Le prossime visite guidate sono previste per domenica 3 giugno alle 10 e alle 15.