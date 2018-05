Sandro Bertani: addio ad un aronese doc. Classe 1938 lavorava in banca a Milano. Amante dello sport e conosciuto da tutti.

Sandro Bertani, la sua scomparsa

Aronese doc e conosciuto da tutta la città per la sua simpatia. Se n’è andato Sandro Bertani, classe 1938. L’uomo, nato ad Arona dove ha sempre vissuto, ha lavorato una vita in banca. Come anche “una vita” è stata quella stesa accanto alla moglie Marina sposata da oltre 50 anni. I due non avevano avuto figli “Ma Sandro è stato un vero e proprio nonno “aggiuntivo” per i miei di figli – racconta la nipote Sarah, figlia del fratello Franco – Mio zio è sempre stato molto attivo: lavorava a Milano e nel tempo libero si dedicava alla corsa. Ha partecipato anche a diverse gare nei dintorni. Oltre alla corsa amava la bicicletta ma, forse, prima di tutto, amava l’inter: una vera e propria passione. Una volta in pensione poi si è dedicato al golf”.

