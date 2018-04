Scarichi abusivi: prima fase dedicata alla pulizia da rovi e sporcizia.

Scarichi abusivi: una preziosa esercitazione

E’ iniziata la scorsa settimana una esercitazione dei Vigili del fuoco con mezzi di movimento terra. Una operazione concordata con il Comune di Arona e con quello di Borgomanero e svoltasi dal 16 al 20 aprile. I luoghi interessati dalla pulizia sono stati l’alveo del rio Arlasca ad Arona e quello del Rio Lagone, in località Santa Croce di Borgomanero. L’intervento ha portato alla rimozione di materiale vegetale depositato e al ripristino degli argini in diversi punti erosi. Questo al fine di consentire il miglioramento del deflusso delle acque in condizioni meteorologiche avverse.

Il commento del sindaco di Arona

Per il sindaco di Arona Alberto Gusmeroli questo è solo un primo step per il raggiungimento di un obiettivo importante. Ossia la bonifica di un corso d’acqua fortemente inquinato. “Quest’opera ci permetterà, successivamente, di individuare con Acque Novara VCO spa gli scarichi abusivi che rendono ancora inquinato il rio. Un grazie di cuore al corpo dei vigili del fuoco, sempre vicino al nostro territorio e ai bisogni della popolazione”. Così il primo cittadino aronese ha espresso la propria soddisfazione.