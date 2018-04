Se schizzi ti multo. Il nuovo punto all’interno del regolamento di polizia urbana è finito su Mediaset.

Ne hanno parlato tutti: Studio Aperto, Tg4 e Tg5 per citare alcuni telegiornali. E poi i quotidiani nazionali. Insomma Arona è stata famosissima in questa settimana e non per qualche evento in particolare o la bellezza del lago. L’acqua c’entra: ma è quella delle pozzanghere. L’amministrazione comunale ha infatti deciso di multare gli automobilisti che passando nelle pozze d’acqua schizzando i pedoni. Si tratta di un provvedimento già approvato in consiglio comunale e che rientra all’interno del nuovo regolamento di polizia urbana.

