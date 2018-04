Senso unico alternato sul Sempione da oggi per due settimane. La zona interessata dai lavori è quella che va dalla rotonda del PalaEolo fino al ponte di ferro che precede Sesto Calende.

Senso unico alternato

Gli automobilisti che per lavoro si spostano utilizzando la statale del Sempione in territorio castellettese vivranno due settimane di disagi. E’ infatti previsto il senso unico alternato a partire da questa mattina e per due settimane lungo la via. Si procederà dunque a rilento dal PalaEolo fino al ponte di ferro. Verrà sistemata la pavimentazione e saranno eseguiti lavori idraulici.