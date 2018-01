Servono fondi per far fronte alla frana che ha investito l’orfanotrofio di Masango

Servono fondi per i bimbi del Burundi

Si trovano in condizioni di pericolo i 72 bambini ospitati dall’orfanotrofio costruito da Rotary club Orta San Giulio e Casa Alessia nel villaggio di Masango. La struttura realizzata in una delle zone più bisognose del Burundi, è stata colpita infatti da una frana in seguito a un’alluvione che ha interessato tutta l’area. Le forti piogge dei giorni scorsi si sono intensificate e trasformate in una vera e propria bomba d’acqua. Il che ha ingrossato in modo imprevisto ed impensabile il torrente che attraversa il villaggio. Spazzando via quello che ha trovato sul suo percorso.

Bisogna intervenire tempestivamente

La frana ha colpito il cortile dell’orfanotrofio causando seri danni. “E’ necessario intervenire tempestivamente – dice infatti Franco Piola, presidente della Fellowship di ciclismo rotariano – con lavori di contenimento del muro franato. Bisogna anche pensare alla costruzione di un argine per evitare l’ulteriore erosione del terreno. Se ciò accadesse si metterebbe in serio pericolo la casa dei 72 bambini che vivono proprio all’interno dell’Orfanotrofio Alessia”. Nella comunità di Masango vivono circa 120mila persone, aiutate da 30 anni dalla missione in Burundi delle suore della carità di Novara guidate da suor Celina Tovagliaro. Da tempo sul posto è stato portato anche l’aiuto del Rotary e di Casa Alessia onlus.

Ecco come partecipare alla catena di solidarietà

Per sostenere gli sforzi dei volontari è stata avviata una raccolta fondi. Si potrà infatti donare all’indirizzo Iban : IT 30 W 05584 10102 0000000 1100 con la causale “Donazioni pro Masango”. Inoltre, il Rotary di orta ha annunciato che a breve si terrà una cena benefica per raccogliere fondi da destinare alla causa. Il luogo scelto per l’evento è CasaFantini di Pella è la manifestazione si terrà a febbraio. Ulteriori informazioni saranno presto comunicate dall’associazione.