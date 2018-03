Si fingevano golfisti ma in realtà faceva razzia negli spogliatoi dei golf club del lago Maggiore.

Si fingevano golfisti a Brovello e Gignese

Un piano infallibile: fingersi golfista per rubare tutto negli spogliatoi. I fatti sono accaduti la scorsa estate nei golf club di Brovello Carpugnino e Gignese e hanno portato ora ad un arresto.

A entrare in azione una banda (gli altri complici non sono stati individuati) che entrava nei club fingendosi golfisti amatoriali. Una volta negli spogliatoi però facevano razzia di preziosi.