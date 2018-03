Sicurezza alimentare ogni anno tecnici e veterinari effettuano 20mila controlli. Saitta: “In Piemonte l’attenzione alla sicurezza alimentare è alta”.

Sicurezza alimentare i dati

“Il Piemonte è in prima linea sulla sicurezza alimentare e sulla tutela dei consumatori. Le aziende sanitarie della Regione Piemonte possono mettere in campo 475 veterinari, 60 medici e 212 tecnici della prevenzione. Questi ogni anno effettuano circa 20.000 ispezioni e audit, prelevando circa 3.500 campioni”.

L’attività della Regione Piemonte nella prevenzione e nella sicurezza è stata illustrata oggi pomeriggio dall’assessore alla Sanità Antonio Saitta al Commissario europeo per la Salute e la sicurezza alimentare, il lituano Vytenis Andriukaitis.

Sul territorio regionale sono attive 67.148 aziende agricole, 26.497 aziende zootecniche, 7.571 aziende di trasformazione e commercio, 33.166 di distribuzione al dettaglio, 33.568 di somministrazione.

In particolare, per quanto riguarda il patrimonio zootecnico, sono presenti ben 11.385.100 capi avicoli in 399 allevamenti. 1.181.466 suini in 2.852 allevamenti, 788.190 bovini in 14.533 allevamenti, 488.934 conigli in 409 allevamenti e, infine, 194.090 ovicaprini in 8.530 allevamenti.