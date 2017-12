Simone Neil Jones è una ragazzo di Lesa che, a 20 anni, ha deciso di intraprendere un viaggio di quattro mesi in autostop spendendo pochissimi euro al giorno

Simone Neil Jones e i suoi viaggi

15 le Nazioni per ora visitate da Simone Neil-Jones, 20 anni, che ha deciso di intraprendere un viaggio di quattro mesi in autostop e spendendo pochissimi euro al giorno. Madrelingua inglese ma nato in Italia. Simone ha sempre vissuto a Lesa e dopo essersi diplomato, ha iniziato a studiare Business all’università di Rotterdam. Durante gli studi però è scattata una scintilla.

Ecco il suo racconto

“Ho capito che non ero felice – ha raccontato Simone Neil-Jones– ho deciso di dedicarmi più a me stesso, ho chiuso qualche frequentazione, ma ancora non bastava. Ho aperto gli occhi e ho capito cosa poteva rendermi veramente felice, così ho ribaltato completamente la mia vita e ho iniziato a viaggiare”.

Il programma

Il programma iniziale era lavorare nei mesi estivi e partire a gennaio. Il ragazzo aveva già deciso di trascorrere un periodo in Olanda per dedicarsi alla musica ma è stato proprio da qui che la sua avventura ha avuto inizio e con uno zaino e pochi euro è partito. “Mi spostavo solo in autostop, volevo spendere l’essenziale e in quattro mesi ho speso solo 300 euro dei miei risparmi. All’inizio non è stato facile ma durante questa esperienza ho potuto conoscere persone meravigliose che mi hanno aiutato tanto e che mi hanno regalato tutta la loro ospitalità, invitandomi a casa per la notte o per un pasto. Ho scoperto che non esistono persone cattive, ma che ognuno, davanti a situazioni strane, reagisce a modo suo”.

Arrivato nei diversi centri e nelle diverse città, Simone si è dedicato alla musica, suonando e cantando per strada per guadagnare qualche soldo per mangiare. 15 anche le canzoni prodotte in 4 lingue diverse che presto verranno pubblicate.